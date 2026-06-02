$!Ataque armado deja un hombre sin vida y otro herido en llantera de La Conquista, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado registrado la tarde de este martes al interior de una llantera ubicada en el fraccionamiento La Conquista, al norte de Culiacán, dejó como saldo un hombre sin vida y otro más lesionado por proyectil de arma de fuego.

Con este hecho, suman ya cinco los homicidios registrados durante la jornada en la capital sinaloense.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas de este martes sobre el bulevar Lola Beltrán, a escasos metros de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon contra dos hombres que se encontraban en el interior.