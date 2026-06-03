$!Ataque armado deja un muerto al norte de Mazatlán; helicópteros militares sobrevuelan área de El Quelite

MAZATLÁN. _ Dos helicópteros de las Fuerzas Armadas realizaron sobrevuelos este miércoles sobre la sindicatura de El Quelite, en el municipio de Mazatlán, luego de reportes de hechos violentos que dejaron al menos una persona sin vida en las inmediaciones del poblado.

De acuerdo con la información disponible, durante la mañana el propietario de una marisquería ubicada cerca del kilómetro 33 de la carretera Internacional México 15, frente al entronque hacia El Quelite, encontró sin vida al velador del establecimiento. La víctima presentaba huellas de violencia y en el sitio fueron localizados casquillos y cartuchos percutidos, indicios que fueron asegurados por las autoridades para integrar las investigaciones correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias de campo y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios de ley para su identificación y determinar las causas precisas de la muerte.

Durante la tarde de este 3 de junio continuaron los sobrevuelos de dos aeronaves militares en la zona, mientras pobladores reportaron un importante despliegue de elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina con dirección a El Quelite.

Asimismo, habitantes de la región señalaron la presencia de corporaciones de seguridad en el poblado de El Limón de los Peraza, perteneciente al municipio de San Ignacio.