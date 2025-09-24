$!Ataque armado deja un muerto en la colonia San Rafael, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado este miércoles tras un ataque a balazos contra un domicilio en la colonia San Rafael. Los hechos se registraron alrededor de las 15:30 horas, luego de que se alertara al 911 sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

El ataque tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Francisco Vázquez Coronado y Pedro de Montoya. Al llegar al lugar, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) encontraron en el porche de la casa el cuerpo sin vida de un hombre, quien hasta el momento permanece sin identificar.