$!Ataque armado deja un muerto y dos heridos en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN._ Una persona muerta y dos más heridas dejó un ataque armado registrado este viernes frente a un domicilio en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.
El atentado se cometió sobre la calle Del Olmo, a la orilla del canal de la localidad, entre las calles Dalias y Luis Donaldo Colosio, aproximadamente a las 20:30 horas.
El occiso, un adulto de complexión delgada y tez morena, quedó tendida bocabajo sin playera, en medio de dos motocicletas que quedaron estacionadas.
Por su parte, se confirmó que otros dos varones resultaron con lesiones de bala en distintas partes del cuerpo, y fueron trasladados en ambulancias a un hospital.
En las inmediaciones del cadáver y las unidades ligeras, quedó regada al menos una decena de casquillos percutidos.
Tras confirmarse el saldo, personal del Ejército Mexicano solicitó apoyo de Fiscalía General del Estado, quien comenzó las investigaciones y pidió una grúa para retirar los vehículos.