$!Ataque armado deja un muerto y dos heridos en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN._ Una persona muerta y dos más heridas dejó un ataque armado registrado este viernes frente a un domicilio en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

El atentado se cometió sobre la calle Del Olmo, a la orilla del canal de la localidad, entre las calles Dalias y Luis Donaldo Colosio, aproximadamente a las 20:30 horas.

El occiso, un adulto de complexión delgada y tez morena, quedó tendida bocabajo sin playera, en medio de dos motocicletas que quedaron estacionadas.