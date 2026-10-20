Ataque armado deja un muerto y dos heridos en la colonia Luis Echeverría, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre murió y dos más resultaron heridos durante un ataque armado registrado la madrugada de este martes 20 de octubre en la colonia Luis Echeverría, en Mazatlán.

El reporte de la agresión se recibió alrededor de las 00:30 horas. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de lo que anteriormente fue una farmacia, en la esquina de la avenida Múnich y el Libramiento Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con testigos, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra tres personas que se encontraban reunidas en la rampa del estacionamiento.

Tras la agresión, uno de los hombres quedó sin vida en el lugar, mientras que los otros dos resultaron heridos y fueron atendidos por paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes los trasladaron a un hospital.

Policías municipales y elementos del Ejército acordonaron la zona, en espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarían las diligencias correspondientes.