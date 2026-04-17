$!Ataque armado deja un muerto y tres heridos en Paseo Alameda, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre sin vida y tres personas heridas, entre ellas una mujer embarazada y un menor de edad, fue el saldo de un ataque a balazos registrado a la noche de este viernes 17 de abril en el sector Paseo Alameda, al norte de Culiacán.
Información en el sitio apunta a que el hecho derivó de un despojo de vehículo, tras el cual se suscitó la agresión.
Las personas lesionadas tras el ataque fueron identificadas como Elsi Vanesa “N”, de 28 años de edad; Virgen Lourdes “N”, de 27 años; y Jesús Arturo “N”, de 17 años.
El occiso quedó tendido frente a un domicilio a un costado de un vehículo Nissan de color arena modelo antiguo.
La víctima mortal aún no ha sido reconocida, solo se sabe que es un hombre que vestía bermudas deportivas negras con rayas blancas y una playera oscura.
El lugar del crimen fue sobre el bulevar Paseo de los Olivos, en el tramo entre las calles Roble y Paraíso, aproximadamente a las 21:45 horas.
El lugar fue asegurado por efectivos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona para preservar la escena y que policías de investigación, así como peritos de Fiscalía General del Estado, trabajen el área e inicie la investigación del hecho.