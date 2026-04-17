$!Ataque armado deja un muerto y tres heridos en Paseo Alameda, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre sin vida y tres personas heridas, entre ellas una mujer embarazada y un menor de edad, fue el saldo de un ataque a balazos registrado a la noche de este viernes 17 de abril en el sector Paseo Alameda, al norte de Culiacán.

Información en el sitio apunta a que el hecho derivó de un despojo de vehículo, tras el cual se suscitó la agresión.

Las personas lesionadas tras el ataque fueron identificadas como Elsi Vanesa “N”, de 28 años de edad; Virgen Lourdes “N”, de 27 años; y Jesús Arturo “N”, de 17 años.

El occiso quedó tendido frente a un domicilio a un costado de un vehículo Nissan de color arena modelo antiguo.