$!Ataque armado deja un muerto y un herido dentro de una vivienda en Rincón del Parque, en Culiacán

Un ataque armado registrado durante la tarde de este lunes 1 de junio dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido de bala al interior de una vivienda de la colonia Rincón del Parque, al sur de Culiacán.

El atentado fue reportado en el cruce de las calles Fortunato Álvarez Castro y la avenida Félix María Zuloaga, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego y personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, dos hombres se encontraban dentro de un domicilio cuando fueron sorprendidos por un grupo de civiles armados que les dispararon en repetidas ocasiones.