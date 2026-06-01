$!Ataque armado deja un muerto y un herido dentro de una vivienda en Rincón del Parque, en Culiacán

Un ataque armado registrado durante la tarde de este lunes 1 de junio dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido de bala al interior de una vivienda de la colonia Rincón del Parque, al sur de Culiacán.
El atentado fue reportado en el cruce de las calles Fortunato Álvarez Castro y la avenida Félix María Zuloaga, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego y personas lesionadas.
De acuerdo con los primeros informes, dos hombres se encontraban dentro de un domicilio cuando fueron sorprendidos por un grupo de civiles armados que les dispararon en repetidas ocasiones.
Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron a una de las víctimas sin signos vitales, mientras que el segundo hombre aún contaba con señales de vida pero presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron posteriormente para brindar atención prehospitalaria al lesionado y trasladarlo a un hospital de la ciudad.
La zona quedó acordonada y bajo resguardo debido a la presencia del cuerpo y de diversos indicios balísticos localizados en la escena.
Más tarde, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y el procesamiento del área.
El cuerpo de la víctima fallecida será trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los exámenes de ley, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.