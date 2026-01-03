$!Ataque armado deja un muerto y un herido en el fraccionamiento Alborada, en Mazatlán

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 21:20 horas del sábado en la calle San Alejandro.

MAZATLÁN._ Un hombre murió y otro más fue trasladado con heridas de bala a un hospital tras un ataque armado registrado en el fraccionamiento Alborada.

Policía municipales que llegaron al lugar encontraron a dos hombres tirados en el piso y por protocolo solicitaron una ambulancia para su atención médica.

Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron para brindar los primeros auxilios a los heridos, pero uno de ellos ya no contaba con signos vitales, por lo que solo cubrieron su cadáver con una sábana clínica.

El herido fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia a un hospital, donde lo reportan grave.