$!Ataque armado deja un muerto y un herido en el fraccionamiento Canaco, en Culiacán

CULIACÁN._ Una agresión a balazos en el fraccionamiento Canaco, en Culiacán, dejó como saldo a un hombre asesinado a tiros y otro más herido, durante la tarde de este sábado 28 de marzo.
El occiso fue reconocido en el lugar como Carlos Alberto “N”, de 44 años de edad, quien aparentemente es vecino de la zona.
La segunda víctima no ha sido identificada, pero se reportó con heridas en el brazo y pierna, con estado de salud estable.
El crimen se cometió aproximadamente a las 16:50 horas, sobre la calle Artemiza, entre Zeus y Aquiles, a unos metros de la carretera Internacional México 15, al norte de la ciudad.
Tras escucharse al menos siete disparos de arma de fuego corta, autoridades se movilizaron y encontraron al hombre sin vida y con lesiones de bala, al interior de un Chevrolet Chevy color blanco.
La unidad presentó al menos cuatro impactos de bala en el parabrisas, a la altura del asiento del conductor, y un par más en el marco de la puerta del piloto.
En el lugar trascendió que otro hombre estaba junto a Carlos Alberto al momento del hecho, quien logró huir de la escena, desconociéndose si resultó herido.
La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación y el Servicio Médico Forense, se encargaron de procesar la escena y levantar el cadáver.