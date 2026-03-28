$!Ataque armado deja un muerto y un herido en el fraccionamiento Canaco, en Culiacán

CULIACÁN._ Una agresión a balazos en el fraccionamiento Canaco, en Culiacán, dejó como saldo a un hombre asesinado a tiros y otro más herido, durante la tarde de este sábado 28 de marzo.

El occiso fue reconocido en el lugar como Carlos Alberto “N”, de 44 años de edad, quien aparentemente es vecino de la zona.

La segunda víctima no ha sido identificada, pero se reportó con heridas en el brazo y pierna, con estado de salud estable.

El crimen se cometió aproximadamente a las 16:50 horas, sobre la calle Artemiza, entre Zeus y Aquiles, a unos metros de la carretera Internacional México 15, al norte de la ciudad.