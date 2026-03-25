$!Ataque armado deja un muerto y un herido en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

Un hombre sin vida y otro más herido fue el saldo de un ataque armado registrado la noche de este miércoles 25 de marzo en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando dos hombres circulaban a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo, de color rojo por las calles del sector.

Fue al transitar por la avenida Capistrano, antes de llegar a la calle Hermosa, cuando civiles armados que viajaban en una motocicleta les dispararon en repetidas ocasiones, para posteriormente huir del lugar.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio, donde localizaron a las dos víctimas con heridas producidas por disparos.