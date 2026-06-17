$!Ataque armado deja un muerto y un herido en el fraccionamiento Valle del Sol, en Culiacán

Un hombre murió y otro más resultó herido durante un ataque armado registrado la noche de este miércoles 17 de junio en el fraccionamiento Valle del Sol, al sur de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas sobre la calle Salvador Moreno Luna, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron a una persona sin vida frente a un domicilio que también presentó daños ocasionados por los disparos.
En la misma escena fue encontrado otro hombre herido por proyectil de arma de fuego, quien fue auxiliado por cuerpos de emergencia y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.
De manera preliminar, las autoridades no dieron a conocer la identidad de las víctimas, sin embargo se informó que el hombre fallecido aparentaba ser una persona joven. Junto al cuerpo fue localizada una cachucha color negro.
Tras confirmar el deceso y atender al lesionado, las corporaciones de seguridad implementaron un operativo en el sector y acordonaron el área para preservar los indicios localizados en la escena.
Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento de evidencias y dar inicio a las investigaciones correspondientes.