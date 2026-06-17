$!Ataque armado deja un muerto y un herido en el fraccionamiento Valle del Sol, en Culiacán

Un hombre murió y otro más resultó herido durante un ataque armado registrado la noche de este miércoles 17 de junio en el fraccionamiento Valle del Sol, al sur de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas sobre la calle Salvador Moreno Luna, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron a una persona sin vida frente a un domicilio que también presentó daños ocasionados por los disparos.

En la misma escena fue encontrado otro hombre herido por proyectil de arma de fuego, quien fue auxiliado por cuerpos de emergencia y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.