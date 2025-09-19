$!Ataque armado deja un muerto y un herido en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque armado registrado la tarde-noche de este viernes frente a unas canchas de futbol de la colonia Buenos Aires, en Culiacán.
El atentado se registró poco antes de las 18:00 horas en la calle Primera, entre Cerro del Salto y Cerro Mojolo.
Las víctimas son dos jóvenes hombres. Se refirió que un grupo de civiles armados arribó al punto en donde se encontraban ambos y les disparó en repetidas ocasiones.
Uno de ellos perdió la vida en el lugar, quedando recostado bocabajo sobre el camino de tierra. Se trata de Fidel, de 30 años de edad, quien vestía una camisa negra, un pantalón y tenis del mismo color.
Por su parte, el lesionado fue asistido por paramédicos del grupo Gerum y luego trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.
El herido fue identificado como Rogelio Esteban, de 28 años; su estado de salud actual se desconoce, así como las zonas en donde recibió los tiros.
Elementos del Ejército Mexicano se encargaron de desplegar un operativo de seguridad y delimitaron el área, facilitando las labores de peritaje para el personal de la Fiscalía General del Estado, quienes también se encargarán de realizar las diligencias correspondientes del caso.