$!Ataque armado deja un muerto y un herido en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque armado registrado la tarde-noche de este viernes frente a unas canchas de futbol de la colonia Buenos Aires, en Culiacán.

El atentado se registró poco antes de las 18:00 horas en la calle Primera, entre Cerro del Salto y Cerro Mojolo.

Las víctimas son dos jóvenes hombres. Se refirió que un grupo de civiles armados arribó al punto en donde se encontraban ambos y les disparó en repetidas ocasiones.