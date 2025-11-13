$!Ataque armado deja un muerto y un herido en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre sin vida y otro herido dejó un ataque armado registrado este jueves 13 de noviembre frente a un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán. El hecho se reportó alrededor de las 17:40 horas en la calle Revolución de Ayutla, entre la calle Anenecuilco y avenida Ejército Nacional. Según reportes, civiles armados a bordo de un vehículo Nissan pasaron frente a las víctimas para dispararles en repetidas ocasiones, emprendiendo la huida instantes después.

Tras el ataque, una de las víctimas perdió la vida en el lugar, mientras que otro fue transportado en un vehículo particular hacia un centro médico. Las identidades de ambos hombres no han sido reveladas, solo se alcanzó a observar que el occiso, quien vestía una camisa negra y pantalón mezclilla, quedó recostado bocarriba en medio de la calle en donde se registró el atentado. Además, en la zona quedó un vehículo Toyota Camry plateado con impactos de bala, el cual aparentemente le pertenecía a una de las víctimas.