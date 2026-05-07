$!Ataque armado deja un muerto y un herido en la colonia Independencia, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado registrado la noche de este jueves 7 de mayo dejó como saldo un hombre muerto y otro más herido en la colonia Independencia, en Culiacán. Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:00 horas sobre la avenida Manuel Clouthier, antes de llegar a la avenida México 68, donde un hombre que viajaba en motocicleta fue interceptado y atacado a balazos por civiles armados.

Tras la agresión, otra persona también resultó lesionada, presuntamente de manera colateral, en las inmediaciones de la colonia Buenos Aires. Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio luego del reporte y localizaron a ambas víctimas heridas.

El motociclista fue encontrado en estado delicado sobre el camellón central de la avenida Clouthier, donde recibió atención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana antes de ser trasladado a un hospital. Sin embargo, al ingresar al centro médico perdió la vida debido a la gravedad de las heridas producidas por arma de fuego.

En el mismo hecho resultó herido José Manuel, de 26 años de edad, quien refirió a las autoridades que viajaba en su vehículo cuando quedó atrapado en medio de la balacera. Según el reporte, uno de los disparos impactó contra su automóvil y posteriormente la bala terminó lesionándolo en uno de sus pies.