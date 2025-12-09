$!Ataque armado deja un muerto y un herido en la colonia Terranova de Culiacán

Un ataque armado contra los tripulantes de una camioneta compacta en la colonia Terranova dejó un hombre sin vida y otro herido, en hechos registrados la mañana de este martes en Culiacán.

Las víctimas viajaban en una Volkswagen Saveiro gris sobre el bulevar Las Torres, de norte a sur, y al llegar a la calle Flor de Liz fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego.