$!Ataque armado deja un muerto y un herido en la colonia Terranova de Culiacán

Un ataque armado contra los tripulantes de una camioneta compacta en la colonia Terranova dejó un hombre sin vida y otro herido, en hechos registrados la mañana de este martes en Culiacán.
Las víctimas viajaban en una Volkswagen Saveiro gris sobre el bulevar Las Torres, de norte a sur, y al llegar a la calle Flor de Liz fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego.
El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 8:00 horas, alertando sobre una persona lesionada por disparos.
La camioneta quedó detenida frente a una tienda de conveniencia, con múltiples impactos en la carrocería y cristales. Elementos de la Marina Armada de México arribaron primero y confirmaron que el copiloto había fallecido, mientras que el conductor fue trasladado en un vehículo particular a un hospital, sin que se conociera su identidad.
En la escena fueron localizados decenas de casquillos de grueso calibre. La zona quedó resguardada por personal de la Marina, mientras agentes investigadores y peritos realizaban las diligencias correspondientes.