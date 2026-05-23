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Violencia

Ataque armado deja un muerto y un herido en la colonia Viva Progreso, en Mazatlán

La agresión ocurrió la noche del sábado sobre la avenida Clouthier, frente al acceso de una universidad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/05/2026 23:22
23/05/2026 23:22

MAZATLÁN._ Un hombre sin vida y un herido, el cual ingresó por sus propios medios a una clínica, fue el resultado de un ataque armado registrado la noche de este sábado en la colonia Viva Progreso.

El hecho se reportó a las 22:00 horas en la avenida Clouthier, justo frente al acceso de una universidad en el mencionado asentamiento.

Dos hombres fueron atacados por disparos de arma de fuego y uno de ellos quedó sin vida en el lugar, mientras que del otro se reportó su ingreso a una clínica privada.

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La zona donde quedó el cadáver fue acordonada por policías municipales y resguardada hasta la llegada del personal pericial dela Fiscalía General del Estado.

Al momento las autoridades no han proporcionado las identidades del occiso ni del hospitalizado.

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