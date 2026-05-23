$!Ataque armado deja un muerto y un herido en la colonia Viva Progreso, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre sin vida y un herido, el cual ingresó por sus propios medios a una clínica, fue el resultado de un ataque armado registrado la noche de este sábado en la colonia Viva Progreso.

El hecho se reportó a las 22:00 horas en la avenida Clouthier, justo frente al acceso de una universidad en el mencionado asentamiento.

Dos hombres fueron atacados por disparos de arma de fuego y uno de ellos quedó sin vida en el lugar, mientras que del otro se reportó su ingreso a una clínica privada.