$!Ataque armado deja un muerto y un herido en puente que conecta Juntas del Humaya y Tres Ríos, en Culiacán

Un ataque armado tipo persecución dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido de bala durante la tarde de este lunes 1 de junio en las inmediaciones de un puente que comunica del sector Juntas del Humaya hacia Tres Ríos, en Culiacán.
El atentado fue reportado sobre una brecha ubicada a espaldas de un hotel localizado entre el cruce del bulevar Rotarismo y el bulevar José Limón.
De acuerdo con los primeros informes, dos hombres fueron perseguidos y atacados a balazos por civiles armados mientras se encontraban en la zona.
Durante la agresión, ambas víctimas intentaron escapar corriendo por la brecha y cruzando un puente peatonal que conecta hacia las vías del tren y el sector Junta de Humaya.
Sin embargo, uno de los hombres quedó tendido sin vida al otro extremo del puente, mientras que el segundo resultó herido por disparos de arma de fuego.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al sitio y localizaron al lesionado, quien posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad.
En la zona quedaron manchas hemáticas e indicios balísticos relacionados con el atentado, los cuales fueron asegurados por las autoridades.
El puente y la brecha permanecieron cerrados temporalmente mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.