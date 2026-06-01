$!Ataque armado deja un muerto y un herido en puente que conecta Juntas del Humaya y Tres Ríos, en Culiacán

Un ataque armado tipo persecución dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido de bala durante la tarde de este lunes 1 de junio en las inmediaciones de un puente que comunica del sector Juntas del Humaya hacia Tres Ríos, en Culiacán.

El atentado fue reportado sobre una brecha ubicada a espaldas de un hotel localizado entre el cruce del bulevar Rotarismo y el bulevar José Limón.

De acuerdo con los primeros informes, dos hombres fueron perseguidos y atacados a balazos por civiles armados mientras se encontraban en la zona.

Durante la agresión, ambas víctimas intentaron escapar corriendo por la brecha y cruzando un puente peatonal que conecta hacia las vías del tren y el sector Junta de Humaya.

Sin embargo, uno de los hombres quedó tendido sin vida al otro extremo del puente, mientras que el segundo resultó herido por disparos de arma de fuego.