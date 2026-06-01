$!Ataque armado deja un muerto y un herido en vivienda de la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

Un ataque armado registrado durante la noche de este lunes 1 de junio dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido de bala al interior de una vivienda de la colonia 4 de Marzo, al norte de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 20:30 horas, luego de que vecinos alertaran sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado sobre la Calle del Designio, entre la Avenida de la Alegría y a una cuadra de la Universidad Autónoma de Occidente.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron dentro del inmueble a una persona sin vida con heridas producidas por disparos de arma de fuego.