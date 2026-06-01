$!Ataque armado deja un muerto y un herido en vivienda de la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

Un ataque armado registrado durante la noche de este lunes 1 de junio dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido de bala al interior de una vivienda de la colonia 4 de Marzo, al norte de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 20:30 horas, luego de que vecinos alertaran sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado sobre la Calle del Designio, entre la Avenida de la Alegría y a una cuadra de la Universidad Autónoma de Occidente.
Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron dentro del inmueble a una persona sin vida con heridas producidas por disparos de arma de fuego.
En el mismo sitio también fue encontrada otra víctima lesionada, quien aún presentaba signos vitales al momento de la llegada de las autoridades.
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al herido y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.
La zona quedó acordonada por elementos castrenses debido a la presencia del cuerpo y diversos indicios balísticos localizados en la escena.
Más tarde arribaron agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de evidencias.