Seguridad
|
Violencia

Ataque armado deja un muerto y un herido en vivienda de la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

El atentado ocurrió a una cuadra de la Universidad Autónoma de Occidente, al norte de la ciudad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/06/2026 21:49
01/06/2026 21:49

Un ataque armado registrado durante la noche de este lunes 1 de junio dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido de bala al interior de una vivienda de la colonia 4 de Marzo, al norte de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 20:30 horas, luego de que vecinos alertaran sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado sobre la Calle del Designio, entre la Avenida de la Alegría y a una cuadra de la Universidad Autónoma de Occidente.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron dentro del inmueble a una persona sin vida con heridas producidas por disparos de arma de fuego.

  • $!Ataque armado deja un muerto y un herido en vivienda de la colonia 4 de Marzo, en Culiacán
  • $!Ataque armado deja un muerto y un herido en vivienda de la colonia 4 de Marzo, en Culiacán
  • $!Ataque armado deja un muerto y un herido en vivienda de la colonia 4 de Marzo, en Culiacán
  • $!Ataque armado deja un muerto y un herido en vivienda de la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

En el mismo sitio también fue encontrada otra víctima lesionada, quien aún presentaba signos vitales al momento de la llegada de las autoridades.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al herido y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

La zona quedó acordonada por elementos castrenses debido a la presencia del cuerpo y diversos indicios balísticos localizados en la escena.

Más tarde arribaron agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de evidencias.

#Violencia
#Ataque a balazos
#Homicidio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube