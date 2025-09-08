$!Ataque armado deja un muerto y viviendas baleadas en Culiacán, cerca de una escuela

CULIACÁN. _ Un ataque armado registrado la mañana de este lunes 8 de septiembre en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, dejó como saldo un hombre muerto y al menos tres viviendas con daños por impacto de bala.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:20 horas sobre la calle Jesús Ureta Gaxuma, entre Pablo de Villavicencio y Fray Andrés Tello, justo frente a la escuela primaria Guadalupe Victoria.
De acuerdo con testimonios, la víctima, identificada como Luis “N”, de aproximadamente 30 años de edad y conocido por despachar en un negocio de venta de cocos, había salido de su domicilio para dirigirse a una tienda de abarrotes cuando fue interceptado por sujetos armados a bordo de un vehículo, quienes le dispararon a quemarropa.
Los proyectiles también impactaron en al menos tres domicilios cercanos: uno resultó con daños en el vidrio de la puerta principal, otro en las vallas metálicas de entrada, y un tercero con impactos en la pared de la fachada.
Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, mientras que vecinos realizaron llamadas al 9-1-1 y buscaron apoyo de elementos del Ejército Mexicano, quienes se encontraban realizando un operativo en las inmediaciones. No obstante, algunos ciudadanos señalaron una reacción tardía por parte de los militares.
Una vez en el sitio, personal del Ejército acordonó la zona y permitió el ingreso de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron de inmediato a un hospital. Durante la atención, las prendas de la víctima, una playera blanca tipo béisbol, pantalón de mezclilla negro, cachucha blanca y un reloj dorado, quedaron esparcidas sobre la calle, todas con manchas de sangre.
Horas más tarde, autoridades médicas confirmaron el fallecimiento de Luis “N” debido a la gravedad de las heridas, algunas de ellas en zonas vitales del cuerpo.
A pesar de la cercanía del ataque con la escuela primaria Guadalupe Victoria, las autoridades escolares informaron que el plantel no sufrió afectaciones. La directora del centro educativo aseguró que la mayoría de los alumnos no escuchó las detonaciones, aunque se activaron los protocolos internos de resguardo y los menores fueron mantenidos dentro de las aulas como medida de prevención.
Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar testimonios e iniciar la carpeta de investigación.