$!Ataque armado deja un muerto y viviendas baleadas en Culiacán, cerca de una escuela

CULIACÁN. _ Un ataque armado registrado la mañana de este lunes 8 de septiembre en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, dejó como saldo un hombre muerto y al menos tres viviendas con daños por impacto de bala.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:20 horas sobre la calle Jesús Ureta Gaxuma, entre Pablo de Villavicencio y Fray Andrés Tello, justo frente a la escuela primaria Guadalupe Victoria.

De acuerdo con testimonios, la víctima, identificada como Luis “N”, de aproximadamente 30 años de edad y conocido por despachar en un negocio de venta de cocos, había salido de su domicilio para dirigirse a una tienda de abarrotes cuando fue interceptado por sujetos armados a bordo de un vehículo, quienes le dispararon a quemarropa.

Los proyectiles también impactaron en al menos tres domicilios cercanos: uno resultó con daños en el vidrio de la puerta principal, otro en las vallas metálicas de entrada, y un tercero con impactos en la pared de la fachada.