$!Ataque armado deja un repartidor de comida herido y dos carros baleados en el sector Terranova, en Culiacán

Un repartidor de comida lesionado de bala y dos vehículos baleados fue el saldo que dejó un ataque armado reportado la noche de este martes 10 de marzo a espaldas del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del sector de Terranova, al poniente de Culiacán.
Según reportes recopilados en el lugar, la víctima resultó lesionada tras recibir varios disparos mientras circulaba en su motocicleta por el cruce del Bulevar de Las Torres y la Avenida de Los Insurgentes.
La agresión se registró alrededor de las 19:30 horas, luego de que vecinos reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y brindaron asistencia a la víctima, quien aún contaba con signos vitales. Fue trasladado de urgencia a un centro médico para recibir tratamiento especializado.
En la escena también quedaron evidencias del ataque, ya que una camioneta Ford tipo pickup y un automóvil sedán, ambos de color blanco, resultaron dañados por los impactos de bala, atrapados en medio del fuego cruzado.
También quedó la mochila de la víctima, la cual es utilizada para transportar comida que se solicita a través de una aplicación digital.
La zona fue acordonada por elementos militares para garantizar la seguridad durante las labores de peritajes y la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que busca esclarecer los motivos detrás de este violento hecho.