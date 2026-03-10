$!Ataque armado deja un repartidor de comida herido y dos carros baleados en el sector Terranova, en Culiacán

Un repartidor de comida lesionado de bala y dos vehículos baleados fue el saldo que dejó un ataque armado reportado la noche de este martes 10 de marzo a espaldas del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del sector de Terranova, al poniente de Culiacán.

Según reportes recopilados en el lugar, la víctima resultó lesionada tras recibir varios disparos mientras circulaba en su motocicleta por el cruce del Bulevar de Las Torres y la Avenida de Los Insurgentes.

La agresión se registró alrededor de las 19:30 horas, luego de que vecinos reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.