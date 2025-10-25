$!Ataque armado deja una menor de 14 años muerta y dos heridos en el fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

Según informes, civiles armados se acercaron a las víctimas para atacarlas a tiros, dejando a ambas mujeres lesionadas, así como a otro hombre que se encontraba en el lugar.

El hecho se registró poco después de las 11:00 horas en un domicilio que se ubica por la calle Monte Gilbao, en el cruce con la calle Monte Girizim.

CULIACÁN._ Un ataque armado dejó el saldo de una menor de 14 años de edad sin vida y dos personas lesionadas de bala, entre ellas la madre de la occisa, la mañana de este sábado 25 de octubre en el fraccionamiento Santa Rocío, ubicado al poniente de Culiacán.

Tras la agresión, los responsables emprendieron la huida y hasta el momento su paradero es desconocido.

Una llamada anónima sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de personas heridas fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad y rescate.

Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Policía Estatal Preventiva acudieron para asegurar un área, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistir a los lesionados.

Los paramédicos subieron a dos personas heridas dos ambulancias, entre ellos a la madre, para transportarlos hacia un hospital, no obstante confirmaron en el sitio que la menor ya había perdido la vida debido a la gravedad de sus heridas.

La occisa fue identificada en el lugar como Fátima “N”. La describen como una mujer de complexión robusta y tez morena clara, la cual traía puesto una prenda negra, un short de mezclilla azul y sandalias.

Los agentes preventivos se quedaron en el lugar y delimitaron un área con la cinta amarilla de precaución, a la espera de que los agentes policiales y peritos de la Fiscalía General del Estado lleguen para llevar a cabo las diligencias correspondientes y labores de campo.