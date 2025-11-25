$!Ataque armado deja una mujer asesinada en la colonia Pemex, en Culiacán

Una agresión a balazos dejó a una mujer asesinada durante la tarde de este martes en la colonia Pemex, en Culiacán.

El hecho se registró sobre la calle de los Constituyentes, entre la calle César López de Lara y la avenida Constituyente Heriberto Jara.

La mujer permanece sin identificar, solo se conoce que es una mujer adulta de complexión robusta, tez morena y cabello negro.