$!Ataque armado deja una mujer asesinada en la colonia Pemex, en Culiacán

Una agresión a balazos dejó a una mujer asesinada durante la tarde de este martes en la colonia Pemex, en Culiacán.
El hecho se registró sobre la calle de los Constituyentes, entre la calle César López de Lara y la avenida Constituyente Heriberto Jara.
La mujer permanece sin identificar, solo se conoce que es una mujer adulta de complexión robusta, tez morena y cabello negro.
El cadáver de la víctima quedó cubierta con una manta blanca, y junto al cuerpo dejaron una cartulina con un mensaje escrito.
Como primeros respondientes atendieron elementos del Ejército Mexicano, quienes delimitaron el perímetro para preservar la escena.
Peritos de la Fiscalía General del Estado aseguraron los indicios, entre ellos la cartulina y algunos casquillos percutidos que quedaron regados por la calle.