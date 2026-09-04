$!Ataque armado deja una mujer muerta y dos hombres heridos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer sin vida y dos hombres heridos fue el saldo de un ataque a balazos registrado la noche de este viernes en una frutería ubicada en la Colonia Lázaro Cárdenas, en Mazatlán.

La agresión ocurrió alrededor de las 19:20 horas sobre la prolongación Aquiles Serdán, donde, de acuerdo con información preliminar, sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo de color gris presuntamente perseguían a cuatro jóvenes.

Durante la persecución, dos de los jóvenes ingresaron a una frutería ubicada en el sector, aparentemente con la intención de resguardarse.

Los hombres armados habrían llegado hasta el establecimiento y disparado contra los jóvenes, quienes resultaron heridos.