$!Ataque armado deja una mujer muerta y dos hombres heridos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer sin vida y dos hombres heridos fue el saldo de un ataque a balazos registrado la noche de este viernes en una frutería ubicada en la Colonia Lázaro Cárdenas, en Mazatlán.
La agresión ocurrió alrededor de las 19:20 horas sobre la prolongación Aquiles Serdán, donde, de acuerdo con información preliminar, sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo de color gris presuntamente perseguían a cuatro jóvenes.
Durante la persecución, dos de los jóvenes ingresaron a una frutería ubicada en el sector, aparentemente con la intención de resguardarse.
Los hombres armados habrían llegado hasta el establecimiento y disparado contra los jóvenes, quienes resultaron heridos.
Durante la agresión también fue alcanzada por los disparos una mujer identificada como Erika, de aproximadamente 50 años, quien era propietaria de la frutería.
Tras reportarse el ataque, al lugar acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención a las personas lesionadas.
Sin embargo, la mujer falleció en el establecimiento debido a las heridas que sufrió.
Los dos jóvenes fueron atendidos por socorristas de Cruz Roja y paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán, quienes posteriormente los trasladaron de emergencia a un hospital para recibir atención médica.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los dos hombres lesionados ni mayores detalles sobre su estado de salud.
Elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Policía Municipal acudieron al sitio después de recibir el reporte y desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores.
La zona donde ocurrió la agresión fue resguardada para preservar los indicios localizados en el establecimiento y sus inmediaciones.
Posteriormente, personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.
La autoridad investigadora inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.