$!Ataque armado deja una mujer muerta y un hombre herido frente a la UPSIN en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer murió y un hombre resultó herido durante un ataque armado registrado al interior de una vivienda del fraccionamiento Progreso, frente a la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN), en Mazatlán.
Las víctimas fueron identificadas como Naydelín Alejandra “N”, de 30 años, quien quedó sin vida dentro del domicilio, y Christian “N”, de 32 años, quien resultó herido.
La agresión fue reportada alrededor de las 14:40 horas de este jueves 12 de noviembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Alexander Graham Bell, donde, de acuerdo con los primeros informes, hombres armados atacaron a las víctimas.
Tras la agresión, la mujer quedó sin vida en el interior del inmueble, mientras que el hombre presentó heridas en una de sus piernas. Fue auxiliado por elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
Al sitio acudieron elementos del Ejército, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Municipal, quienes resguardaron la zona.
Por su parte, policías de Investigación y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios de ley.
Con este homicidio, suman 10 mujeres asesinadas en Sinaloa durante los primeros 12 días de noviembre, seis de ellas en Mazatlán.
Además, la cifra de mujeres asesinadas en el estado durante 2026 asciende a 147.