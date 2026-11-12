$!Ataque armado deja una mujer muerta y un hombre herido frente a la UPSIN en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer murió y un hombre resultó herido durante un ataque armado registrado al interior de una vivienda del fraccionamiento Progreso, frente a la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN), en Mazatlán.

Las víctimas fueron identificadas como Naydelín Alejandra “N”, de 30 años, quien quedó sin vida dentro del domicilio, y Christian “N”, de 32 años, quien resultó herido.

La agresión fue reportada alrededor de las 14:40 horas de este jueves 12 de noviembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Alexander Graham Bell, donde, de acuerdo con los primeros informes, hombres armados atacaron a las víctimas.