$!Ataque armado deja una persona herida en Infonavit Las Flores, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos durante la noche de este martes a un costado de unas canchas de usos múltiples en la colonia Infonavit Las Flores, al poniente de Culiacán. Los hechos se registraron aproximadamente a las 19:15 horas de este 18 de agosto, entre los andadores J y F, en donde se encontraba la víctima.







De forma preliminar, se dio a conocer que los agresores se dirigían en una motocicleta, se introdujeron a la zona de las canchas y abordaron al hombre para abrir fuego en su contra. Tras escucharse cerca de 10 disparos, se desató una fuerte movilización policial y militar, hasta que localizaron a un varón de algunos 30 años de edad, con lesiones en el bíceps derecho.





