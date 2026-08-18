$!Ataque armado deja una persona herida en Infonavit Las Flores, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos durante la noche de este martes a un costado de unas canchas de usos múltiples en la colonia Infonavit Las Flores, al poniente de Culiacán.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 19:15 horas de este 18 de agosto, entre los andadores J y F, en donde se encontraba la víctima.
De forma preliminar, se dio a conocer que los agresores se dirigían en una motocicleta, se introdujeron a la zona de las canchas y abordaron al hombre para abrir fuego en su contra.
Tras escucharse cerca de 10 disparos, se desató una fuerte movilización policial y militar, hasta que localizaron a un varón de algunos 30 años de edad, con lesiones en el bíceps derecho.
Tras confirmarse el saldo, corporaciones aseguraron el perímetro y solicitaron apoyo de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron y atendieron al afectado.
A la orilla de las canchas, fueron hallados casquillos persona durante el ataque, mismos que quedaron dentro del perímetro acordonado a disposición de la Fiscalía General del Estado, que desplegó las diligencias correspondientes.