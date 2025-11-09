$!Ataque armado deja una persona herida en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán

Un atentado armado se registró el mediodía de este domingo 9 de noviembre frente a un domicilio del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, donde al menos una persona resultó lesionada. El ataque se reportó alrededor de las 13:00 horas en la calle Cima del Elgon.

La víctima fue identificada como Fausto, de 31 años de edad. Refieren que fue trasladada en un vehículo particular hacia un centro médico de la ciudad antes de que llegara el equipo de auxilio.

En su ingreso al nosocomio se dio a conocer que sólo resultó herido por esquirla de bala, por lo que rápidamente fue dado de alta.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron para responder al reporte de balacera, encontrando en el lugar la escena en donde el masculino resultó lesionado.