$!Ataque armado deja una persona sin vida en una plaza comercial en Loma Linda, Culiacán

Jorge Luis, de 59 años de edad, murió tras ser atacado a balazos durante la noche este miércoles en una plaza comercial, de la cual presuntamente era propietario, ubicada sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en Culiacán.

El fallecido quedó tendido frente al acceso principal de una pizzería, a la altura de la Colonia Loma Linda.

El hombre fue objeto de la agresión aproximadamente a las 18:30 horas de este 7 de octubre, a unos 200 metros del cruce con la avenida México 68.

Hasta el momento no se han dado a conocer características acerca del o los presuntos responsables de este crimen.