Ataque armado deja una persona sin vida y otro herido frente primaria de San Pedro, Navolato

Dos personas heridas de bala, una de ellas falleciendo minutos después en un hospital, fue el saldo que dejó un ataque armado frente a una primaria de la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 18:00 horas. Según reportes preliminares, civiles armados agredieron a tiros a dos personas que se encontraban cerca de una escuela primaria de la comunidad.

El hecho fue reportado a la línea de emergencias, provocando la movilización de elementos de seguridad y de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana asistieron a los heridos y se los llevaron hacia un centro médico, mientras elementos policiacos se encargaron de asegurar la zona y de acompañar a la ambulancia.

Tras algunos minutos del hecho, el personal médico confirmó el fallecimiento de una de las víctimas. Se trata de Jorge Enrique, cuya edad no fue revelada.

Las autoridades de investigación se encargarán de hacer las entrevistas y de seguir con las indagatorias del caso.