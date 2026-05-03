$!Ataque armado dentro de bar deja un hombre muerto en el sector Mercado de Abastos, en Culiacán

Un ataque armado registrado al interior de un bar dejó como saldo a un hombre asesinado a balazos la noche de este domingo, al sur de Culiacán.

La víctima del hecho fue identificada como Jaime Luis “N”, de 55 años de edad, vecino de la colonia Emiliano Zapata, en la capital sinaloense.

El crimen se cometió cerca de las 20:00 horas en un negocio ubicado por la Calzada Heroico Colegio Militar, casi esquina con el bulevar San Ángel, en el sector Mercado de Abastos.