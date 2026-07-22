$!Ataque armado dentro de restaurante deja una mujer asesinada y tres heridos en El Habal, al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer asesinada dentro de un restaurante familiar y tres hombres heridos a tiros es el saldo de una balacera en la zona de la sindicatura de El Habal, al norte de Mazatlán, la tarde de este miércoles 22 de julio.

De acuerdo a los primeros reportes se registró un ataque dentro del restaurante donde quedó muerta una mujer, al parecer de manera colateral.