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Violencia

Ataque armado dentro de restaurante deja una mujer asesinada y tres heridos en El Habal, al norte de Mazatlán

En el entronque carretero hallan un vehículo abandonado con impactos de bala
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/07/2026 17:26
22/07/2026 17:26

MAZATLÁN._ Una mujer asesinada dentro de un restaurante familiar y tres hombres heridos a tiros es el saldo de una balacera en la zona de la sindicatura de El Habal, al norte de Mazatlán, la tarde de este miércoles 22 de julio.

De acuerdo a los primeros reportes se registró un ataque dentro del restaurante donde quedó muerta una mujer, al parecer de manera colateral.

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Ahí mismo resultaron heridos tres hombres.

También se menciona que metros adelante, en el entronque carretero hubo un enfrentamiento y varios impactos pegaron dentro de una tienda de conveniencia.

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En el lugar fue encontrado abandonado y con las puertas abiertas un automóvil Jetta, color gris.

Al lugar arribaron elementos policiacos y federales.

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