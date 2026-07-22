$!Ataque armado dentro de restaurante deja una mujer asesinada y tres heridos en El Habal, al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer asesinada dentro de un restaurante familiar y tres hombres heridos a tiros es el saldo de una balacera en la zona de la sindicatura de El Habal, al norte de Mazatlán, la tarde de este miércoles 22 de julio.
De acuerdo a los primeros reportes se registró un ataque dentro del restaurante donde quedó muerta una mujer, al parecer de manera colateral.
Ahí mismo resultaron heridos tres hombres.
También se menciona que metros adelante, en el entronque carretero hubo un enfrentamiento y varios impactos pegaron dentro de una tienda de conveniencia.
En el lugar fue encontrado abandonado y con las puertas abiertas un automóvil Jetta, color gris.
Al lugar arribaron elementos policiacos y federales.