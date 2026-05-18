$!Ataque armado en abarrote deja dos mujeres muertas y tres heridos en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

Un ataque armado registrado la noche de este lunes 18 de mayo en un negocio de abarrotes de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, dejó saldo de dos mujeres fallecidas y tres personas más heridas.

La agresión fue reportada alrededor de las 20:00 horas en un establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Ejército Nacional y la calle Plan de Iguala.

De acuerdo con los primeros informes, varias personas se encontraban reunidas en el negocio cuando un grupo de civiles armados arribó al lugar y les disparó de manera directa en repetidas ocasiones.

Tras el atentado, los responsables escaparon del sitio antes de la llegada de las autoridades.