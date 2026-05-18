$!Ataque armado en abarrote deja dos mujeres muertas y tres heridos en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

Un ataque armado registrado la noche de este lunes 18 de mayo en un negocio de abarrotes de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, dejó saldo de dos mujeres fallecidas y tres personas más heridas.
La agresión fue reportada alrededor de las 20:00 horas en un establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Ejército Nacional y la calle Plan de Iguala.
De acuerdo con los primeros informes, varias personas se encontraban reunidas en el negocio cuando un grupo de civiles armados arribó al lugar y les disparó de manera directa en repetidas ocasiones.
Tras el atentado, los responsables escaparon del sitio antes de la llegada de las autoridades.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron a varias personas lesionadas por disparos de arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo de cuerpos de emergencia.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron en al menos tres ambulancias para brindar atención médica a las víctimas.
Dos hombres jóvenes fueron trasladados heridos a hospitales de la ciudad, uno de ellos reportado en estado de salud delicado.
Asimismo, una mujer de aproximadamente 30 años también fue llevada a recibir atención médica; sin embargo, de manera preliminar se indicó que las lesiones que presentaba en un brazo aparentemente no eran provocadas por impactos de bala.
Posteriormente, autoridades confirmaron que dentro del negocio quedaron sin vida dos personas, cuyos cuerpos fueron encontrados recostados en el inmueble.
Entre las víctimas mortales se encuentra Claudia “N”, identificada como la dueña del abarrote, además de otra mujer que fue reconocida como Guadalupe “N”.
La zona fue acordonada por elementos militares y de la Policía Estatal Preventiva mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.
Los cuerpos de las víctimas fallecidas serán trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de los exámenes de ley.