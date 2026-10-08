$!Ataque armado en autobaño en la colonia Flores Magón, en Mazatlán, deja 3 muertos y 2 heridos en la Flores Magón

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra trabajadores y personas que se encontraban en un autobaño dejó tres hombres muertos y dos heridos la tarde de este jueves en la colonia Flores Magón, en Mazatlán.

La agresión se reportó alrededor de las 14:20 horas en un establecimiento ubicado sobre la avenida De las Torres, frente a la Escuela Secundaria General número 4.