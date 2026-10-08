$!Ataque armado en autobaño en la colonia Flores Magón, en Mazatlán deja dos muertos y tres heridos en la Flores Magón

MAZATLÁN. _ Un ataque armado contra trabajadores y personas que se encontraban en un autobaño dejó dos hombres muertos y tres heridos la tarde de este jueves en la colonia Flores Magón, en Mazatlán.
La agresión se reportó alrededor de las 14:20 horas en un establecimiento ubicado sobre la avenida De las Torres, frente a la Escuela Secundaria General número 4.
De acuerdo con testimonios, hombres armados descendieron de un vehículo y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
Tras el reporte, paramédicos de Bomberos Veteranos y socorristas de la Cruz Roja acudieron al sitio. Al revisar a las víctimas, confirmaron que dos hombres ya no presentaban signos vitales, mientras que los otros tres fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
Policías municipales acordonaron el área, mientras que elementos del Ejército establecieron un perímetro de seguridad. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes.