$!Ataque armado en autolavado de Zona Dorada deja un muerto y dos heridos en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre murió y otras dos personas, un hombre y una mujer, resultaron heridas durante un ataque armado registrado la tarde de este viernes en un autolavado de la colonia Zona Dorada, en el sector Los Ángeles, al norte-oriente de Culiacán. La agresión ocurrió en el cruce de las calles Puerto Banús y Puerto Varas, donde hombres armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, un hombre de complexión robusta quedó sin vida sobre la banqueta. La víctima vestía pantalón de mezclilla azul, playera verde y zapatos negros. Mientras que el hombre y la mujer resultaron lesionados y fueron auxiliados por personas que se encontraban en el sitio. Ambos fueron trasladados a bordo de una unidad particular a un hospital para recibir atención médica.