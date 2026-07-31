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Violencia

Ataque armado en autolavado de Zona Dorada deja un muerto y dos heridos en Culiacán

Hombres armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el lugar. Las víctimas no han sido identificadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/07/2026 19:20
31/07/2026 19:20

CULIACÁN._ Un hombre murió y otras dos personas, un hombre y una mujer, resultaron heridas durante un ataque armado registrado la tarde de este viernes en un autolavado de la colonia Zona Dorada, en el sector Los Ángeles, al norte-oriente de Culiacán.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Puerto Banús y Puerto Varas, donde hombres armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el lugar.

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Tras el ataque, un hombre de complexión robusta quedó sin vida sobre la banqueta. La víctima vestía pantalón de mezclilla azul, playera verde y zapatos negros.

Mientras que el hombre y la mujer resultaron lesionados y fueron auxiliados por personas que se encontraban en el sitio. Ambos fueron trasladados a bordo de una unidad particular a un hospital para recibir atención médica.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y aseguraron el perímetro, mientras peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, recabaron evidencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

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