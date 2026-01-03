$!Ataque armado en Bacurimí deja una persona asesinada y tres heridas

CULIACÁN._ Un ataque armado en la comunidad de Bacurimí, al noroeste de Culiacán, dejó como saldo a una persona sin vida y tres más lesionadas.

Las personas no han sido reconocidas oficialmente por las autoridades, sin embargo, de manera preliminar se reportó que la víctima mortal es de aspecto joven.

Los otros tres implicados fueron atendidos en el lugar y trasladados por paramédicos hacia un centro de salud.