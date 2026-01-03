$!Ataque armado en Bacurimí deja una persona asesinada y tres heridas

CULIACÁN._ Un ataque armado en la comunidad de Bacurimí, al noroeste de Culiacán, dejó como saldo a una persona sin vida y tres más lesionadas.
Las personas no han sido reconocidas oficialmente por las autoridades, sin embargo, de manera preliminar se reportó que la víctima mortal es de aspecto joven.
Los otros tres implicados fueron atendidos en el lugar y trasladados por paramédicos hacia un centro de salud.
Los cuatro circulaban a bordo de una camioneta pickup Frontier de la marca Nissan, sobre la carretera que conecta la zona urbana de Culiacán con la sindicatura de Culiacancito, cuando fueron interceptados por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.
El atentado fue reportado a las autoridades alrededor de las 18:50 horas de este 3 de enero.
El cuerpo del fallecido quedó al interior de la camioneta.
Debido a estos, oficiales de la Policía Estatal Preventiva cerraron el paso desde el dren de Bacurimí hasta la calle Siete.
Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la zona para intervenir con las primeras investigaciones del caso.