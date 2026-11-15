$!Ataque armado en bar de la Zona Dorada de Mazatlán deja un muerto y un herido

MAZATLÁN._ Un ataque armado al interior de un bar ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán dejó como saldo una persona sin vida y otra más herida, durante la noche del sábado.

La víctima mortal quedó en el acceso al establecimiento, mientras que el lesionado, identificado como Giovanni, de 32 años, recibió dos impactos de bala en un brazo y fue trasladado por paramédicos de Grupo Cobras a un hospital.

Tras la agresión, elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como policías municipales, desplegaron un operativo en la zona de la Avenida Camarón Sábalo.