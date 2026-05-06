$!Ataque armado en Barrancos deja 2 muertos y 3 heridos, en Culiacán

Un ataque armado registrado la tarde de este miércoles 6 de mayo en la colonia Infonavit Barrancos, en Culiacán, dejó un saldo de dos personas asesinadas y tres más heridas por disparos de arma de fuego. La agresión ocurrió alrededor de las 16:50 horas sobre la avenida Benjamín Gil, cerca del cruce con la calle de Las Torres, donde se reportaron múltiples detonaciones. De acuerdo con los primeros informes, civiles armados que viajaban en unidades automotrices interceptaron una góndola utilizada para transportar coronas funerarias.

Dentro de la unidad se encontraban dos hombres, quienes habrían sido las primeras víctimas del atentado. Uno de ellos, quien viajaba en el asiento del copiloto, falleció en el lugar tras recibir disparos en la cabeza. El conductor de la góndola también fue atacado a balazos y quedó gravemente herido, aunque aún presentaba signos vitales al momento de ser auxiliado. Durante el mismo hecho, los agresores interceptaron además a un hombre que viajaba en un vehículo SUV color azul. Según los reportes, la víctima fue obligada a descender de la unidad y posteriormente fue asesinada a balazos sobre el pavimento, a un costado del vehículo.

En el lugar también resultaron heridas otras dos personas, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente quiénes son ni qué hacían en la zona al momento de la agresión. Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio y localizaron ambas escenas del crimen.