$!Ataque armado en bulevar Agricultores deja tres muertos y un lesionado en Culiacán

Tres personas fallecidas y una más lesionada fue el saldo de un ataque armado registrado la tarde de este martes 6 de enero sobre el bulevar Agricultores, en la colonia Amistad, al sur de Culiacán.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban al exterior de un negocio cuando sujetos armados arribaron al lugar a bordo de un vehículo y abrieron fuego de manera directa contra ellas.
Tras la agresión, los atacantes se dieron a la fuga con rumbo desconocido, dejando abandonada en el sitio la unidad en la que presuntamente se trasladaban.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades alrededor de las 18:30 horas, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas y de auxilio. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a las personas lesionadas a un hospital; sin embargo, una de las víctimas perdió la vida a bordo de la ambulancia debido a la gravedad de las heridas.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas fallecidas ni del lesionado. La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones correspondientes.