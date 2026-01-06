$!Ataque armado en bulevar Agricultores deja tres muertos y un lesionado en Culiacán

Tres personas fallecidas y una más lesionada fue el saldo de un ataque armado registrado la tarde de este martes 6 de enero sobre el bulevar Agricultores, en la colonia Amistad, al sur de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban al exterior de un negocio cuando sujetos armados arribaron al lugar a bordo de un vehículo y abrieron fuego de manera directa contra ellas.

Tras la agresión, los atacantes se dieron a la fuga con rumbo desconocido, dejando abandonada en el sitio la unidad en la que presuntamente se trasladaban.