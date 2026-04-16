$!Ataque armado en carpintería deja un muerto y dos heridos en Los Mezcales, en Culiacán

Un ataque armado registrado la tarde de este jueves 16 de abril dejó como saldo un hombre sin vida y dos más heridos en la Colonia Los Mezcales, en Culiacán. El hecho se reportó en un domicilio habilitado como carpintería ubicado frente a la Avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la Calle Leopoldo Sánchez Félix.

De acuerdo con los primeros reportes, tres hombres se encontraban en el inmueble cuando civiles armados arribaron al sitio y les dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. Tras la agresión, dos de los lesionados alcanzaron a trasladarse en un vehículo particular hacia un hospital de la ciudad para recibir atención médica. Por su parte, un tercer hombre quedó sin vida dentro del establecimiento.

Luego del reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar, acordonaron la zona y cerraron momentáneamente la circulación sobre la Avenida Álvaro Obregón en ambos sentidos, lo que generó congestionamiento vial en el sector. Durante la inspección del sitio, las autoridades localizaron además un vehículo con impactos de bala, unidad que sería asegurada y trasladada con apoyo de una grúa.