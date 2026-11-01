$!Ataque armado en centro de rehabilitación deja un muerto y cuatro heridos en la Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un muerto y cuatro personas lesionadas fue el saldo de un ataque armado registrado este domingo 1 de noviembre al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Flores Magón.
El hecho se reportó a las 16:50 horas, en un centro de rehabilitación ubicado sobre la calle Azucenas, entre Madre Selva y Jazmín, colindante a los campos deportivos de la colonia Flores Magón.
De acuerdo a los primeros informes, desde un vehículo en movimiento hombres armados dispararon ráfagas de arma larga en contra de un grupo de internos que se encontraban al otro lado de la calle disfrutando de un partido de futbol.
En el lugar una persona perdió la vida y cuatro más resultaron heridas, dos de los internos corrieron para huir de los agresores y a dos cuadras del ataque cayeron malheridos.
Tras el ataque, el resto de los internos fueron evacuados y se retiraron del lugar por sus propios medios.
Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron y trasladaron a dos de los lesionados en el lugar del ataque, mientras que socorristas de Cruz Roja auxiliaron a los otros dos que quedaron sobre la baqueta en la calle Nardos y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y Estatal Preventiva, en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, quien realizará las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas.