$!Ataque armado en centro de rehabilitación deja un muerto y cuatro heridos en la Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un muerto y cuatro personas lesionadas fue el saldo de un ataque armado registrado este domingo 1 de noviembre al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Flores Magón.

El hecho se reportó a las 16:50 horas, en un centro de rehabilitación ubicado sobre la calle Azucenas, entre Madre Selva y Jazmín, colindante a los campos deportivos de la colonia Flores Magón.

De acuerdo a los primeros informes, desde un vehículo en movimiento hombres armados dispararon ráfagas de arma larga en contra de un grupo de internos que se encontraban al otro lado de la calle disfrutando de un partido de futbol.