MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado en la colonia Benito Juárez dejó como saldo dos hombres sin vida en el lugar y dos heridos que murieron cuando eran trasladados a un hospital.
El ataque se registró la tarde de este jueves en el cruce de la calle Agustín Melgar y Revolución, en un negocio de cerrajería, donde fueron atacadas cuatro personas que se encontraban al interior.
De las víctimas, dos perdieron la vida en el negocio y otras dos que fueron trasladadas por paramédicos de Bomberos Veteranos murieron en camino al Hospital General.
El lugar fue acordonado por elementos del Ejército, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y policías municipales.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes.