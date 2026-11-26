MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado en la colonia Benito Juárez dejó como saldo dos hombres sin vida en el lugar y dos heridos que murieron cuando eran trasladados a un hospital.

El ataque se registró la tarde de este jueves en el cruce de la calle Agustín Melgar y Revolución, en un negocio de cerrajería, donde fueron atacadas cuatro personas que se encontraban al interior.