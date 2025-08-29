$!Ataque armado en colonia Terranova, Culiacán, deja un hombre y un menor heridos

CULIACÁN. _ Un hombre adulto y un menor de edad resultaron heridos durante un ataque armado registrado la tarde de este viernes en la colonia Terranova, ubicada en el sector Bachigualato, al poniente de la capital sinaloense.
El hecho ocurrió alrededor de las 15:20 horas, cuando sujetos armados dispararon de manera directa contra una vivienda situada en el cruce de las calles José Rosas Moreno y avenida García Icazbalceta. Dentro del inmueble se encontraban las dos víctimas, quienes fueron alcanzadas por los proyectiles.
El adulto, identificado únicamente como herrero, recibió atención de paramédicos en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital. El menor herido fue llevado por familiares en un vehículo particular a un centro médico. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad ni el estado de salud de los lesionados.
Tras la agresión, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva implementaron un operativo de seguridad y acordonaron el área. En la fachada del domicilio se observaron múltiples impactos de bala y el portón metálico dañado, mientras que en la calle quedaron regados decenas de casquillos percutidos.
Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para levantar evidencias, recabar testimonios y llevar a cabo las diligencias correspondientes.