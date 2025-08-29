$!Ataque armado en colonia Terranova, Culiacán, deja un hombre y un menor heridos

CULIACÁN. _ Un hombre adulto y un menor de edad resultaron heridos durante un ataque armado registrado la tarde de este viernes en la colonia Terranova, ubicada en el sector Bachigualato, al poniente de la capital sinaloense.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20 horas, cuando sujetos armados dispararon de manera directa contra una vivienda situada en el cruce de las calles José Rosas Moreno y avenida García Icazbalceta. Dentro del inmueble se encontraban las dos víctimas, quienes fueron alcanzadas por los proyectiles.