$!Ataque armado en Culiacán deja 4 heridos, entre ellos un policía estatal

CULIACÁN._ Cuatro personas, entre ellas un elemento de la Policía Estatal Preventiva, resultaron heridas de bala tras un ataque armado registrado este viernes 12 de septiembre en la colonia Agrarista Mexicana, al oriente de Culiacán. La agresión a balazos se reportó alrededor de las 17:30 horas en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre la calle del Río y Libre.

Según informes, civiles armados pasaron por el lugar a bordo de un vehículo y dispararon contra un grupo de personas, entre las cuales se encontraba el elemento policíaco, quien al parecer estaba en su día descanso al momento del hecho. Las detonaciones de arma de fuego fueron tan intensas que vecinos de múltiples colonias aledañas alcanzaron a escucharlas, por lo que se reportó al número de emergencias y la situación movilizó a las autoridades de rescate y seguridad.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para asegurar una zona, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana estabilizaron y atendieron de emergencias a los heridos de bala. El equipo de rescate les brindó la atención de primeros auxilios y los subió a una ambulancia para transportarlos a un centro médico. El estado de salud actual de los heridos es desconocido, en espera de más informes por parte de la autoridad competente. En la zona también se encontraron varias viviendas y negocios locales dañados por los disparos, pues presentaron impactos de bala en la fachada y demás partes de las paredes principales.