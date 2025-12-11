$!Ataque armado en Culiacán deja un hombre sin vida y una mujer herida en el sector San Rafael

Un ataque a balazos dejó un hombre sin vida y una mujer herida en el sector San Rafael la mañana de este jueves en Culiacán.

El reporte se registró a las 11:45 horas en la calle Cristóbal Oñate, entre Francisco Vázquez Coronado y Fortunato Jiménez. La agresión ocurrió en un terreno baldío ubicado a espaldas de la primaria Cristóbal Colón, donde quedó el cuerpo del hombre.