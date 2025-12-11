$!Ataque armado en Culiacán deja un hombre sin vida y una mujer herida en el sector San Rafael

Un ataque a balazos dejó un hombre sin vida y una mujer herida en el sector San Rafael la mañana de este jueves en Culiacán.
El reporte se registró a las 11:45 horas en la calle Cristóbal Oñate, entre Francisco Vázquez Coronado y Fortunato Jiménez. La agresión ocurrió en un terreno baldío ubicado a espaldas de la primaria Cristóbal Colón, donde quedó el cuerpo del hombre.
La mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la estabilizaron y la trasladaron a un hospital.
Las víctimas no han sido identificadas y hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la agresión.
El área fue acordonada por personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras indagatorias.