$!Ataque armado en Culiacán deja un muerto y un herido en la colonia Miguel Alemán

CULIACÁN. _ Un ataque a balazos provocado por sujetos a bordo de motocicletas dejó el saldo de un hombre muerto y otro herido la tarde de este viernes 31 de octubre en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán. Las víctimas fueron identificadas como César “N”, de 44 años de edad, quien perdió la vida en el lugar, y Édgar “N”, de 32 años, con domicilio en la Ciudad de México, quien resultó lesionado.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:50 horas en el cruce de la calle Juan José Ríos y la avenida Aquiles Serdán, en el sector centro de la ciudad.

Tanto César como Edgar se encontraban en la zona cuando sujetos con armas a bordo de motocicletas pasaron por el lugar para sorprenderlos y atacarlos a disparos en repetidas ocasiones. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron el deceso de César, mientras que Edgar fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Según los primeros reportes, Édgar circulaba en bicicleta por la zona cuando fue interceptado y agredido a golpes, previo a ser atacado a balazos.

En el sitio, las autoridades localizaron decenas de casquillos de armas largas y cortas, los cuales fueron asegurados como evidencia.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes, mientras agentes de seguridad desplegaron un operativo por la zona sin que hasta el momento se reportan detenciones.