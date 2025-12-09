$!Ataque armado en el centro de Culiacán deja a dos personas heridas de bala

Un ataque armado registrado al mediodía de este martes en el centro de Culiacán dejó como saldo dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego, en un hecho que provocó una amplia movilización policial y militar en una zona altamente concurrida.

Información preliminar señala que el hecho derivó de un intento de privación de la libertad contra un repartidor de comida identificado como Carlos Ignacio, quien fue interceptado en la colonia Las Quintas, sobre la calle Lago Cuitzeo. En el sitio quedó abandonada la motocicleta en la que se desplazaba.

De acuerdo con testigos, los responsables, una mujer y dos hombres armados, viajaban en una vagoneta gris. Por la fuerza subieron a Carlos Ignacio al vehículo y se dirigieron hacia el centro de la ciudad.