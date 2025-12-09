$!Ataque armado en el centro de Culiacán deja a dos personas heridas de bala

Un ataque armado registrado al mediodía de este martes en el centro de Culiacán dejó como saldo dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego, en un hecho que provocó una amplia movilización policial y militar en una zona altamente concurrida.
Información preliminar señala que el hecho derivó de un intento de privación de la libertad contra un repartidor de comida identificado como Carlos Ignacio, quien fue interceptado en la colonia Las Quintas, sobre la calle Lago Cuitzeo. En el sitio quedó abandonada la motocicleta en la que se desplazaba.
De acuerdo con testigos, los responsables, una mujer y dos hombres armados, viajaban en una vagoneta gris. Por la fuerza subieron a Carlos Ignacio al vehículo y se dirigieron hacia el centro de la ciudad.
Al llegar a la calle Ignacio Zaragoza, esquina con Juan Carrasco, la víctima intentó escapar a pie. Los agresores le dispararon, hiriéndolo. En la agresión también resultó herido Denis, de 21 años, un joven ajeno al hecho que viajaba como copiloto en un Chevrolet Spark blanco, y quien recibió un impacto en la pantorrilla mientras cruzaban por la calle Rafael Buelna.
Ambos lesionados fueron trasladados a recibir atención médica, aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de sus heridas.
El ataque ocurrió alrededor de las 12:30 horas, en la intersección de Rafael Buelna, Juan Carrasco y Domingo Rubí, coincidiendo con la hora de salida de escuelas cercanas, lo que generó alarma entre transeúntes y automovilistas.
Policías municipales llegaron primero y aseguraron la zona. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los heridos, mientras que posteriormente agentes municipales y elementos del Ejército Mexicano acordonaron el área para permitir el trabajo pericial.
Pese al despliegue militar reforzado que se mantiene en el centro en los últimos días, no se reportaron personas detenidas. El ataque ocurrió en el arranque de los operativos de seguridad decembrinos.