Ataque armado en el Centro de Culiacán deja a un hombre y una mujer heridos

CULIACÁN. _ Un hombre y una mujer fueron atacados a balazos la noche del martes en la colonia Centro de Culiacán y trasladados de emergencia a un hospital, donde se reportan fuera de peligro.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 9 de septiembre, sobre la calle Vicente Guerrero, entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez. De acuerdo con el reporte al 911, una mujer solicitó ayuda tras señalar que ella y un acompañante habían sido agredidos con disparos de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Marbella “N”, de 42 años, quien presentó una herida en una pierna, y Édgar Daniel “N”, de 27 años, cuya lesión no fue precisada.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y coordinaron el traslado de ambos a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.