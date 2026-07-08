$!Ataque armado en el fraccionamiento Valle del Agua, Culiacán, deja un muerto y dos heridos

CULIACÁN. _ Un presunto enfrentamiento armado registrado al mediodía de este miércoles 8 de julio en el fraccionamiento Valle del Agua, ubicado en el sector Los Ángeles, dejó como saldo una persona sin vida y dos hombres heridos por disparos de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:40 horas en el parque del sector, ubicado sobre el bulevar Paseo Valle del Agua, cerca de la carretera a Imala.
La víctima mortal permanece sin ser identificada de manera oficial. En tanto, los lesionados fueron identificados como Saúl y Uriel Roberto, quienes recibieron atención médica tras resultar heridos durante el incidente.
El reporte preliminar indica que los hechos se habrían derivado de una presunta agresión contra policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, situación que desencadenó un supuesto enfrentamiento armado. Como consecuencia, un hombre quedó sin vida en el parque del fraccionamiento y dos personas más resultaron lesionadas.
Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para asegurar el perímetro, mientras personal de la Fiscalía llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.