$!Ataque armado en el Hospital Civil de Culiacán deja 3 muertos y un herido

CULIACÁN._ Un ataque a balazos en el Hospital Civil de Culiacán dejó tres muertos y un herido la noche de este viernes 29 de agosto. La agresión se registró alrededor de las 19:30 horas. Según testigos, civiles armados a bordo de un vehículo pasaron por la avenida Álvaro Obregón y dispararon con armas de grueso calibre frente al centro médico. Frente al nosocomio se encontraban varias personas esperando, quienes fueron blanco de los disparos, dejando al menos a cuatro de ellas heridas.

Los lesionados fueron atendidos de emergencia por personal médico, sin embargo, se reportó el deceso de tres de ellos. Uno de los fallecidos fue identificado como José, de 33 años. Por otra parte, la persona que continúa con vida sería una mujer que ya fue transportada hacia otro centro médico para recibir atención especializada. En la fachada del hospital se localizaron decenas de perforaciones de bala, además de que a las afueras quedó un vehículo blanco sedán con múltiples impactos en la carrocería. También se encontraron varias manchas de sangre en el lugar. Elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un fuerte operativo de seguridad. Más tarde arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.