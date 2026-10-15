$!Ataque armado en el puente de Villa Unión, al sur de Mazatlán, deja un hombre muerto y una mujer herida

MAZATLÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos y una mujer resultó gravemente herida durante un ataque armado registrado la mañana de este jueves sobre el puente de Villa Unión, al sur de Mazatlán.

La agresión ocurrió alrededor de las 10:15 horas, cuando la pareja caminaba por el paso peatonal del puente que cruza el río Presidio, sobre la carretera Internacional México 15.