$!Ataque armado en el puente de Villa Unión, al sur de Mazatlán, deja un hombre muerto y una mujer herida

MAZATLÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos y una mujer resultó gravemente herida durante un ataque armado registrado la mañana de este jueves sobre el puente de Villa Unión, al sur de Mazatlán.
La agresión ocurrió alrededor de las 10:15 horas, cuando la pareja caminaba por el paso peatonal del puente que cruza el río Presidio, sobre la carretera Internacional México 15.
De acuerdo con los primeros reportes, ambos fueron atacados a balazos desde un vehículo en movimiento. El hombre quedó tendido sin vida en el lugar, mientras que la mujer quedó gravemente herida, recargada sobre el barandal del puente.
Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión acudieron al sitio y, tras estabilizar a la lesionada, la trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica.
La zona fue acordonada por elementos de corporaciones federales y municipales, quienes resguardaron el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.